Николай Патрушев: Доля низкоуглеродных источников в энергетике России более 40%

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев Фото: ТАСС

Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что энергобаланс России на сегодняшний день является одним из самых низкоуглеродных в мире. Таким образом, страна соблюдает все взятые на себя международные обязательства по противодействию изменению климата.

Как напомнил Николай Патрушев в разговоре с сайтом kp.ru, в 2019 году Россия стала инициатором принятия Парижского соглашения по климату, взяв на себя обязательства сократить уровень выбросов парниковых газов к 2030 году до 70% от объема 1990 года. На данный момент доля низкоуглеродных источников в энергетике России составляет более 40%

"Развитие низкоуглеродной энергетики, в том числе с использованием водорода, нашло отражение и в Стратегии национальной безопасности России. Уже сегодня энергобаланс нашей страны один из самых низкоуглеродных в мире. Доля неуглеродных источников, к которым относятся, прежде всего, атомная и гидроэнергетика, в структуре производства электроэнергии в России - более 40%", - рассказал Патрушев.

Секретарь Совбеза РФ отметил, что в стране также реализуются программы поддержки "зеленой" энергетики. В первую очередь это делается в отдаленных и труднодоступных местностях, где требуется автономное энергоснабжение. А на тепловых электростанциях основным углеродным источником энергии является природный газ, считающийся наиболее экологически чистым видом топлива.

"Угольные же теплоэлектростанции оснащаются новым оборудованием, улавливающим СO2. Кроме того, внедряются экологически чистые энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии при производстве, транспортировке, хранении и использовании топливно-энергетических ресурсов, принимаются меры для рационального использовании попутного нефтяного газа и минимизации объёмов его сжигания на факелах", - подчеркнул Патрушев в эксклюзивном интервью kp.ru.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов считает, что странам глупо конфликтовать, стоя на краю экологической пропасти.

Полный текст интервью Секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева будет опубликован на сайте kp.ru 30 октября 2021 года в 12:00.