Встреча Газпрома с делегацией Молдавии 28 октября закончилась без результата Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча руководства «Газпрома» с делегацией из Молдавии в четверг, 28 октября, снова закончилась без результата. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Как говорится в сообщении, сегодня, 28 октября, в Санкт-Петербурге состоялись переговоры председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном по вопросам поставок российского газа в Молдову.

«Газпром» напоминает, что 30 сентября текущего года ПАО «Газпром» и AО «Молдовагаз» подписали документ о продлении на один месяц с 1 октября 2021 года действующего контракта на поставку российского газа потребителям Молдовы, и таким образом, действующий контракт на поставку газа в республику истекает в понедельник, 1 ноября.

Напомним, прошедшие ранее двухдневные переговоры России и Молдавии по газу закончились безрезультатно. Москва предлагала рыночную цену с дополнительной скидкой в 25%, а Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной.

Как писал сайт kp.ru, Президент Молдавии Майя Санду в четверг, 28 октября, сообщила, что просила о помощи Румынию, Польшу, Германию, а также Азербайджан, чтобы преодолеть газовый кризис. При этом она признала, что переговоры с «Газпромом» затянулись, потому что Кишинев хочет получить лучшую цену на газ.