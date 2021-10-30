FT: Союзники США уговаривают Вашингтон отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первыми

Союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихоокеанском регионе пытаются уговорить Вашингтон отказаться от принципа неприменения ядерного оружия первыми, поскольку в некоторых странах считают, что это приведет не к стабильности в мире, а наоборот – «придаст смелости» России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что сейчас американские союзники чувствуют себя в безопасности под «ядерным зонтиком» США, потому что теоретически Штаты могут нанести упреждающий атомный удар по России или Китаю. Однако сейчас президентская администрация Джо Байдена проводит анализ своей политики по этому вопросу, и союзники опасаются, что Белый дом решит перейти к принципу неприменения ядерного оружия первыми или к другому – так называемой «единственной цели», при котором США используют его только при определенном условии.

Источники рассказали газете, что администрация Байдена разослала союзникам опросник, чтобы выяснить их позицию в отношении возможных изменений в американской ядерной политике. Большинство стран высказались против любых перемен в этой области. По данным FT, беспокойство по поводу таких обсуждений в Штатах выразили Британия, Франция, Германия, Япония и Австралия.