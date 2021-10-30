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Экономика30 октября 2021 7:54

Главу оператора ГТС Украины возмутила большая прибыль «Газпрома»

Российская компания заработала огромные деньги, злоупотребляя доминирующим положением на рынке, считает Макогон
Абдулла ШАКИРОВ
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Главу оператора ГТС Украины возмутила большая прибыль «Газпрома»

Главу оператора ГТС Украины возмутила большая прибыль «Газпрома»

Фото: REUTERS

Генеральный директор компании-оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон возмутился прибылью российского холдинга «Газпром» за 9 месяцев этого года. По его словам, сверхприбыль компании была обеспечена энергетическим кризисом в Европе, созданным Россией.

«Злоупотребление доминирующим положением и создание искусственного энергетического кризиса в Европе, который привел к завышенным ценам на газ в ЕС, дает возможность получать сверхприбыли за счет европейских потребителей», – написал Макогон в Facebook.

Как отмечает глава компании-оператора ГТС Украины, чистая прибыль «Газпрома» за 9 месяцев 2021 составила триллион рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин сказал, что Европа сама виновата в происходящем сейчас на энергетическом рынке. По его мнению, нынешнюю ситуацию спровоцировали резкие политические шаги, и переход Еврокомиссией от долгосрочных контрактов к биржевой торговле стал ошибкой.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин назвал пять причин рекордных цен на газ в Европе.

Между тем Госдеп США признал, что Россия не виновна в энергетическом кризисе в Европе