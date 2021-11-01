Мининформ Белоруcсии объявил об ограничении доступа к сайту российского агентства Regnum

В Белоруссии ограничили доступ еще к пяти сайтам Фото: REUTERS

Сайт российского агентства Regnum попал в список ограниченного доступа на территории Белоруссии, сообщает пресс-служба Мининформа страны.

"На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm; regnum.ru; belsat.eu; spring96.org; svaboda.org", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 29 сентября в Белоруссии был заблокирован сайт kp.by. Это произошло после того, как на сайте вышел его материал журналиста Геннадия Можейко об Андрее Зельцере - программисте, который застрелил сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и был убит в перестрелке с силовиками.

В публикации Можейко одноклассница Зельцера рассказала, каким он был в школе. Статью через 3 минуты после выхода отредактировали, а затем удалили.

Несмотря на это Геннадия Можейко арестовали. В Белоруссии его обвиняют, предположительно, в разжигании социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

Газету "Комсомольская правда в Беларуси" в стране запретили печатать в августе 2020 года. Тираж приходилось ввозить из России, так как "Белпочта" отказалась распространять его среди подписчиков. Газету продавали в редакции и торговых сетях.