Собянин заявил, что продления нерабочих дней в Москве не будет

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

С понедельника, 8 ноября, продления нерабочих дней в Москве не будут. Такое заявление в среду, 3 ноября, сделал мэр столицы Сергей Собянин, указав на стабилизацию динамики заболевания в городе.

«В Москве ... динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», - заявил градоначальник.

Глава города также отметил, что Москва приступает к обычной жизни с понедельника, 8 ноября, однако с условием исполнения ранее принятых ограничений. В том числе сохраняется домашний режим для пожилых горожан, перевод на дистанционную работу 30% штата компаний, а также вход в музеи и театры по QR-кодам.

Напомним, 19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Президент России Владимир Путин это предложение поддержал и объявил указанный период нерабочим.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 3 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о продлении нерабочих дней в России пока не принималось. Незадолго до этого министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что нерабочие дни улучшили ситуацию с коронавирусом в стране, указав на то, что эта мера дала регионам второе дыхание.