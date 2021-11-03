Власти Иркутской области подтвердили гибель всех находившихся на борту разбившегося Ан-12 Фото: wikimedia.org

Все находившиеся на борту самолета Ан-12, потерпевшего крушение в Иркутской области, погибли, это подтвердил глава региона Игорь Кобзев.

«Все погибли. Фрагменты тел имеются», – заявил журналистам губернатор.

Кобзев добавил, что в результате катастрофы погибли от пяти до семи человек.

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. По информации источника в экстренных службах, все находившиеся в самолете погибли. Среди них были граждане России, Белоруссии и Украины. Известно, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно». Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

После катастрофы следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».