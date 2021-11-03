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В мире3 ноября 2021 21:20

Президент Грузии подтвердила, что никогда не помилует Саакашвили

Экс-лидер страны не является полизаключенным или невинной жертвой, отметила глава республики
Абдулла ШАКИРОВ
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Президент Грузии подтвердила, что никогда не помилует Саакашвили

Президент Грузии подтвердила, что никогда не помилует Саакашвили

Фото: Иван ВИСЛОВ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь заявила, что никогда не помилует экс-главу республики Михаила Саакашвили, находящегося на родине под арестом.

«Бывший президент не соответствует критериям ни политического заключенного, ни невинной жертвы», – сказала президент страны во время телеобращения к жителям Грузии.

Как отметила Зурабишвили, экс-лидер страны прибыл в Грузию нелегально с целью дестабилизации обстановки накануне выборов.

Как писал сайт kp.ru, 1 октября 2021 Саакашвили задержали в Грузии. Власти республики заявили, что политик вернулся на родину ради совершения госпереворота. Вашингтон призвал Тбилиси обращаться с задержанным экс-президентом в соответствии с законом. В Кремле заявили, что не следят за ситуацией вокруг задержания Саакашвили.

Против политика в Грузии возбуждено четыре уголовных дела, к его защите президента Грузии присоединятся адвокаты из США и Украины.