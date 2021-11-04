В ФРГ опасаются, что сертификация «Северного потока — 2» может не завершиться до января 2022 года

Строительство «Северного потока – 2» завершили 10 сентября, а первая нитка трубопровода была заполнена техническим газом 18 октября Фото: REUTERS

В Бундестаге опасаются, что процесс сертификации проекта «Северный поток – 2» может затянуться и не завершиться до января 2022 года. Об этом заявили глава энергетического комитета немецкого парламента Клаус Эрнст и депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

«Я не уверен, что Германия начнет получать газ через газопровод до конца этого года. На это есть две причины. Федеральное сетевое агентство ФРГ должно до января 2022 года изучить сертификацию трубопровода. После этого у Еврокомиссии есть еще четыре месяца, чтобы дать свой вердикт», - сказал газете «Известия» Клаус Эрнст.

Ян Нольте совершенно согласен с коллегой: запустить «Северный поток – 2» до Нового года не получится, а проверка Еврокомиссии, по его словам, «еще более проблематична». Депутат пояснил, что поскольку у проекта «много политических противников, все эти месяцы могут быть потрачены впустую».

«Потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на газ, будет сложно с этим справиться», - добавил он.

Напомним, как писал сайт kp.ru, строительство «Северного потока – 2» завершили 10 сентября, а первая нитка трубопровода была заполнена техническим газом 18 октября. Ранее премьер Баварии Маркус Зедер призвал ускорить запуск газопровода, чтобы остановить рост цен на газ в Европе.

К слову, еще 2 октября замминистра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что все необходимые шаги для сертификации «Северного потока — 2» уже предприняты.