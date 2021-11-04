На борту разбившегося под Иркутском Ан-12 было девять человек

Работы на месте крушения продолжались всю ночь. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К этому часу стало известно, что на борту самолета Ан-12, который разбился недалеко от Иркутска, находилось девять человек, а не семь, как предполагалось ранее. Пока спасателям удалось найти тела только шестерых, останки доставлены на экспертизу.

Об этом на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя областного главка МЧС Андрей Рябоволов.

«По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании «Гродно», на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз», - приводит его слова ТАСС.

Андрей Рябоволов уточнил, что из девяти погибших четверо – граждане России, трое – Белоруссии, еще двое – Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Ан-12 разбился 3 ноября в 14.45 (мск) при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Погибли все, кто находился на борту самолета. Известно, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно». Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

Ранее в министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что в результате крушения Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).