При крушении Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян Фото: wikimedia.org

В результате крушения самолета Ан-12 в Иркутской области погибли два гражданина России, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций Белоруссии.

«Воздушным судном управлял опытный экипаж, в составе которого входило семь человек: два гражданина Российской Федерации, два – Украины и три – Республики Беларусь», – сказано на сайте ведомства.

В Минтрансе Белоруссии отметили, что полет проходил в сложных погодных условиях – шел снег с ледяным дождем. Командир судна имел общий налет более 12 тысяч часов, свыше семи из которых на самолетах Ан-12. Груз на борту отсутствовал, уточнили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области в 14.45 по московскому времени при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска в районе населенного пункта Пивовариха. По информации источника в экстренных службах, все находившиеся в самолете погибли. Среди них были граждане России, Белоруссии и Украины. Известно, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно». Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

После катастрофы следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Глава Иркутской области Игорь Кобзев подтвердил гибель всех находившихся на борту разбившегося самолета.