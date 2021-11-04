Обнаружен второй самописец разбившегося под Иркутском Ан-12

Работы на месте крушения продолжались всю ночь. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

К этому часу на месте крушения самолета Ан-12, который накануне разбился недалеко от Иркутска, удалось найти второй бортовой самописец – параметрический. Правда, пока не получилось до него добраться, потому что этот «черный ящик» находится в хвостовой части воздушного судна.

«Найдено два самописца – речевой и параметрический. Речевой изъят. Параметрический находится в хвостовой части самолета, подлежит изъятию», - сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Собеседник агентства добавил, что на месте работают сотрудники Следственного комитета России (СКР).

.Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что найден один из двух «черных ящиков» самолета, часть данных уже даже расшифровали. Судя по записям, причиной крушения стали обледенение руля высоты и элементов механизации крыла.

Кроме того, к утру четверга выяснилось, что на борту Ан-12 находились не семь человек, а девять, четверо из них – граждане России.

Напомним, как писал сайт kp.ru, грузовой Ан-12 разбился 3 ноября при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Погибли все, кто находился на борту самолета.