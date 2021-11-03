Причиной крушения Ан-12 под Иркутском стали обледенение руля высоты и элементов механизации крыла

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском. Фото: Spotting YKT/russianplanes.net

Причиной крушения грузового самолета Ан-12, который разбился недалеко от Иркутска, стали обледенение руля высоты и элементов механизации крыла.

Об этом свидетельствуют расшифрованные данные бортового самописца, найденного на места авиакатастрофы, передает ФАН. Ранее сообщалось, что найден один из двух «черных ящиков» воздушного судна.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Ан-12 разбился 3 ноября в 14.45 (мск) при заходе на посадку в районе населенного пункта Пивовариха в семи километрах от Иркутска. Погибли семь человек – все, кто находился на борту самолета. Среди погибших были граждане России, Белоруссии и Украины. Известно, что судно принадлежит авиакомпании «Гродно». Причиной крушения могли стать ошибка пилотирования и техническая неисправность.

В министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии сообщили, что в результате крушения Ан-12 под Иркутском погибли двое россиян, двое украинцев и трое белорусов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).