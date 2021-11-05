Полиция задержала двух участников нападения на отца с ребенком в Новой Москве Фото: кадр из видео

Двое из напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве задержаны сотрудниками полиции, рассказала журналистам представитель Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в ближайшее время задержанные будут доставлены в подразделение полиции, где с ними проведут следственные действия. Как сообщили в Главном управлении МВД столицы, полицейскими установлены все участники нападения.

Как писал сайт kp.ru, накануне в Новой Москве лица кавказской национальности схлестнулись с молодым мужчиной, который шел по улице со своим малолетним сыном. Мужчина предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, но в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его отца.

В результате полицийские организовали проверку. После драки было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Мужчина, подвергшийся избиению в Новой Москве группой кавказцев, рассказал, что нападавшие имели при себе оружие, а один из них нанес его малолетнему сыну удар по лицу.

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