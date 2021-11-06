В Роспотребнадзоре рассказали, что точно определить коронавирус может только тест

Поставить точный диагноз COVID-19 без лабораторного тестирования невозможно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор Наталья Пшеничная рассказала, что точно определить коронавирус может только специальный тест.

«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», - пояснила она.

Профессор Пшеничная уточнила, что люди могут заподозрить у себя COVID-19, когда у них появляется кашель или повышается температура, особенно если недавно был контакт с инфицированным. Но такие симптомы появляются и при гриппе, и при ОРВИ, а для точного диагноза необходимо пройти тест на коронавирусную инфекцию, передает РИА Новости.

К слову, ранее об этом же говорил известный врач и телеведущий Александр Мясников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, специалисты не устают повторять: прививка против коронавируса — главная защита от тяжелого течения заболевания или даже летального исхода. Эксперт Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль в программе «Антиковид» на Радио «Комсомольская правда» рассказал, кто рискует заболеть повторно и сколько уколов вакцины спасут от COVID-19.