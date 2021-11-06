Полиция задержала четвертого участника нападения на отца с ребенком в Новой Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правоохранительные органы задержали четвертого участника нападения на отца с ребенком в Новой Москве. Об это в субботу, 6 ноября, сообщили на сайте МВД Медиа.

«Сотрудниками полиции установлено местонахождение четвертого участника конфликта, произошедшего на территории ТиНАО в Москве», - говорится в заявлении.

Уточняется, что мужчина 2002 года рождения был задержан в ночное время, и уже доставлен в территориальное подразделение полиции.

Напомним, четверо мужчин избили отца на глазах маленького сына. Отец предложил выяснить отношения один на один, чтобы не напугать ребенка, однако в ответ услышал только оскорбления. Испуганный мальчик отбежал на несколько метров и наблюдал, как избивают его папу. Как писал сайт kp.ru, пострадавший позже сообщил, что один из них ударил мальчика по лицу.

Сообщалось, что уголовное дело об этом нападении в Новой Москве переквалифицируют со статьи «Хулиганство» на более тяжкую – «Покушение на убийство».