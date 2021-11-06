В Службе госбезопасности Грузии заявили, что Саакашвили планирует госпереворот

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Участники акций протестов в Грузии собираются осуществить блокировку зданий государственных учреждений в поддержку бывшего президента республики Михаила Саакашвили. Такое заявление сделал представитель Службы госбезопасности (СГБ) страны Бача Мгеладзе, отметив, что госпереворотом руководит бывший грузинский лидер из тюрьмы.

Как сообщил представитель СГБ Грузии с субботы, 6 ноября, отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 планируют осуществить «перманентные акции», на которые будут прибывать сторонники партий из регионов. По его словам, подобная протестная акция запланирована также и в Тбилиси.

«По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений ... Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы», - сообщил он.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В отношении бывшего президента в стране возбуждено четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Как писал сайт kp.ru, в минувший четверг, 4 ноября, политик заявил, что пошел 35-й день его голодовки и он уже находится в «критическом» состоянии. Незадолго до этого сообщалось, что он похудел на 20 килограммов.