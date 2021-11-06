Участников нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве проверят на причастность к совершению других преступлений Фото: Олег ЗОЛОТО

Четырем задержанным участникам нападения на отца с ребенком в Новой Москве планируют предъявить обвинения, их также проверят на причастность к совершению других преступлений. Об этом в субботу, 6 ноября, сообщили в Следственном комитете.

Старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова заявила, что в рамках расследования прошли очные ставки и обыски по местам фактического проживания подозреваемых. Также были допрошены очевидцы.

Как сообщила Иванова, четверым задержанным в возрасте от 17 до 19 лет, с учетом полученных доказательств, собирают предъявить обвинения в покушении на убийство, и направить в суд ходатайства об избрании им мер пресечения в виде заключения под стражу. «Проверить их по всем имеющимся учётам на причастность к совершению иных преступлений», - отметила она.

Напомним, четверо мужчин избили отца на глазах маленького сына. Как сообщалось, отец предложил нападавшим выяснить отношения один на один для того, чтобы не напугать ребенка, но услышал только оскорбления. Как писал сайт kp.ru, пострадавший позже рассказал, что один из нападавших ударил мальчика по лицу.

Сообщалось, что уголовное дело об этом нападении собираются переквалифицировать со статьи «Хулиганство» на более тяжкую – «Покушение на убийство».