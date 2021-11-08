Кремль не видит межнациональной подоплеки в последних инцидентах в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Резонансные драки в Москве не имеют национальной подоплеки, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никакой национальной подоплеки здесь нет и быть не может. Все – граждане России», - сказал пресс-секретарь президента России в разговоре с журналистами.

Песков отметил, что «на самом деле речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, и именно это является важным».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Москве четверо молодых человек избили отца на глазах его маленького сына. Как позже рассказал пострадавший, один из нападавших ударил мальчика по лицу. Следствие в свою очередь переквалифицировало уголовное дело о нападении со статьи «Хулиганство» на более тяжкую - «Покушение на убийство», а также направило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.