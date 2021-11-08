Мигрант с белорусско-польской границы: «У нас нет воды, еды и теплых вещей, покажите нас в Германии!»

Мигранты, пришедшие к польской границе, заявляют, что хотят в Германию. Фото: кадр из видео.

Колонна мигрантов, которые пришли к польской границе с территории Белоруссии, расположилась напротив заграждения из колючей проволоки. По данным белорусского агентства БЕЛТА, там находится около полутора тысяч человек.

Мигранты заявляют, что большинство из них – курды, и конечной целью для них является не Польша, а Германия.

«С нами дети, беременные женщины, некоторые на восьмом-девятом месяце, нет воды, еды, теплых вещей. Но нас не пропускают через польскую границу», - цитирует агентство одного из мигрантов.

Нелегалы пришли к границе целыми семьями, в которых насчитывается до нескольких десятков членов. Так, среди мигрантов есть семья из 50 человек, среди которых старики и младенцы.

Мигранты просят журналистов рассказать о них в Европе, показать их в Германии и во Франции, пишет агентство.

Утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Люди с вещами, многие – с детьми на руках шли пешком. Позже появилось видео, снятое МВД Польши, на котором видна толпа мигрантов, стоящая перед заграждением из колючей проволоки.

Министр обороны Польши сообщил о 12 тысячах военных, готовых защищать границы страны. Польские войска приведены в состояние 6-часовой готовности.

В то же время соседняя с Польшей Литва заявила о возможности введения в стране режима чрезвычайной ситуации из-за миграционного кризиса и о готовности перебросить к границам с Литвой и Белоруссией дополнительные войска в полной боевой готовности.