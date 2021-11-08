Мария Захарова напомнила Польше о разрушении Ирака «ради демократии»

Мария Захарова предложила Польше принять столько же мигрантов, сколько польских солдат участвовало в военной операции в Ираке. Фото: кадр из видео МВД Польши.

Мария Захарова прокомментировала ситуацию с группой мигрантов, которые пытаются прорваться в Польшу со стороны Белоруссии. Официальный представитель российского МИД предложила польским политикам вспомнить об активном участии Варшавы в военной операции в Ираке.

«Сейчас польским политикам, которые клянут Лукашенко и обвиняют Минск в проблемах с иракскими мигрантами, вспомнить бы, как при самом активном участии Варшавы был разрушен Ирак. Более 2 тысяч польских солдат вторглись в это суверенное государство устанавливать демократию», - написала Захарова в Telegram.

Мария Захарова предложила Польше пропустить на свою территорию «благодарных иракцев».

«Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?», - написала она.

Как ранее сообщалось на kp.ru, утром 8 ноября многочисленная колонна мигрантов двинулась по территории Белоруссии к польской границе. Речь идет о порядка 1500 человек, среди которых есть дети, беременные женщины, престарелые. Позже появилось видео, снятое МВД Польши, на котором видна толпа мигрантов, стоящая перед заграждением из колючей проволоки. По сообщениям Пограничной стражи Польши, мигранты предприняли несколько попыток прорваться на польскую территорию, проделав бреши в заграждении из колючей проволоки, но эти попытки были безуспешными.