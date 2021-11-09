Саакашвили заявил, что его избили в тюремной больнице

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, вскоре после этого он объявил голодовку Фото: REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили передал своему адвокату Нику Гварамия письмо, в котором он утверждает, что его избили в тюремной больнице. Кроме того, заключенный сообщил, что он отказывается от лечения, не принимает назначенные ему препараты и продолжает голодовку.

«Сотрудники (тюремной больницы – прим. ред.) стали вытаскивать меня из машины. После моего отказа они силой вытолкнули меня, на фоне криков и ругани преступников потащили и несколько раз ударили по шее. Меня таскали за волосы, и, конечно же, в это время я оказал им сопротивление», - говорится в письме арестанта, которое зачитал его адвокат на специально созванной пресс-конференции.

Ника Гварамия также сообщил, что его подзащитный встречи со своим лечащим врачом, а накануне Саакашвили в тюремной больнице посетила омбудсмен Грузии Нино Ломджария.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник стало известно, что объявившего голодовку Саакашвили на вертолете доставили в тюремную больницу, расположенную в районе Глдани на окраине Тбилиси. Украинская сторона настаивала, чтобы его поместили в частную клинику, которую заключенный выбрал сам.

Ранее пенитенциарная служба Грузии опубликовала видео, как бывший президент страны, несмотря на голодовку, принимает пищу.