Врач сообщил, что состояние Саакашвили ухудшается «каждый день»

Состояние бывшего президента Грузии, главы исполкома национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили, который объявил голодовку в в тюрьме на родине, ежедневно ухудшается. Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Каждый день состояние ухудшается. К примеру, сегодня у нас был экстренный консилиум с участием невропатолога, а также специалиста по критической медицине. Осмотрели больного, потом оказалось, что нам нужен офтальмолог-консультант, потому что у него проблема с глазом. Также у него проблемы с ухом... Так получается, что у нас сегодня около 11 консультантов, которые должны ходить в тюрьму и смотреть больного», - рассказал врач.