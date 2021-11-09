Депутат Бундестага: Украина и Польша не должны принимать участие в сертификации «Северного потока — 2»

Депутат бундестага, экс-глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Бундестага, ранее возглавлявший парламентский комитет по экономике и энергетике Клаус Эрнст, заявил, что Украина и Польша не должны принимать участие в сертификации газопровода «Северный поток — 2». По его мнению, немецкий регулятор Bundesnetzagentur (BNA) может завершить этот процесс в январе 2022 года.

«Федеральное сетевое агентство Германии может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее», - сказал Клаус Эрнст в интервью РБК.

Он отметил, что премьер-министр Баварии Маркус Зедер, который говорил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию, был совершенно прав, посколькуесли на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется, и цены снизятся», а сейчас, по словам депутата, «предложение не отвечает высокому спросу».

Он также назвал «полной ерундой» договоренность с Вашингтоном о том, что Берлин откажется от российского голубого топлива, если Москва станет использовать поставки газа «против Киева».

«Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? В Германии, если кто-то не оплачивает счета за газ, потому что у него нет денег, ему перекрывают газ. Это нормальная практика, которую русские тоже должны иметь право реализовывать», - пояснил депутат ФРГ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Украина подала заявку на участие в сертификации проекта, немецкий регулятор пообещал принять решение по этому вопросу в течение недели. Накануне в «Газпроме» сообщили, что строительство «Северного потока — 2» завершено, газопровод готов к запуску.