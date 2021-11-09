Лавров призвал избегать двойных подходов к ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей и Литвой

Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы. Фото: REUTERS

Сергей Лавров заявил о необходимости соблюдать нормы гуманитарного права при урегулировании ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с Польшей и Литвой. Также он напомнил о причинах миграционного кризиса.

«Я считаю, что решение этих проблем должно зключаться в полном уважении принципов международного гуманитарного права. И помнить, "откуда ноги растут" - в той политике, которую проводили западные страны. И все это вызвало потоки беженцев. При всех шагах, которые обсуждаются, не забывать откуда все началось. главная ответственность за урегулирование лежит на тех, кто создал условия, чтобы этот кризис разразился», - сказал Лавров.

Министр отметил недопустимость двойных подходов к сложившейся ситуации с мигрантами.

Лавров предложил Евросоюзу помогать Белоруссии с мигрантами, напомнив, что такую практику ЕС применял в ситуации с Турцией.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова также напомнила Польше, что более 2000 польских солдат вторглись в свое время в Ирак вместе с США, чтобы "устанавливать демократию." Захарова предложила Варшаве в связи с этим принять у себя 2000 иракцев.

Колонна мигрантов, в которой, по разным сведениям, от 1000 до 3000 человек, в понедельник, 8 ноября, двинулась в сторону польской границы по территории Белоруссии. Мигранты сделали несколько попыток прорвать заграждение из колючей проволоки, но они не увенчались успехом. Мигранты разбили палаточный лагерь на нейтральной территории, где и провели ночь. Литва ввела чрезвычайное положение из-за ситуации на границе. В то же время министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что мигранты не нарушают белорусского законодательства.