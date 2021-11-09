Ватикан призвал Европу урегулировать кризис с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Представитель Ватикана Пол Галлахер прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе. Фото: REUTERS

Секретарь Святого Престола по отношениям с государствами Пол Ричард Галлахер назвал кризис на польско-белорусской границе «очень серьезным гуманитарным кризисом». Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Архиепископ Галлахер по просьбе Сергея Лаврова прокомментировал ситуацию с мигрантами.

«Сейчас мы видим текущий кризис на польско-белорусской и литовско-белорусской границе», - сказал представитель Ватикана.

Пол Ричард Галлахер заявил, что власти европейских стран должны урегулировать кризисную ситуацию с мигрантами на границе Литвы и Белорусси.

«Наша позиция состоит в том, что мы призываем власти по всей Европе принять на себя ответственность в том, что касается мигрантов и беженцев», - сказал Галлахер.

«Что касается позиции церкви, мы знаем, что в Польше церковь критикует подход правительства к этому вопросу и пытается призвать власти к более гуманному и более гибкому подходу. Епископ Польши также столкнулся с некоторым неприятием его позиции со стороны властей, и поэтому я призываю всех смотреть на судьбы людей, таких же, как и все мы, которые столкнулись с очень серьезной ситуацией», - отметил представитель Ватикана.

Ранее на kp.ru сообщалось, что Сергей Лавров призвал отказаться от двойных стандартов при оценке ситуации с мигрантами на польско-белорусской и литовско-белорусской границах.

Большая колонна мигрантов из арабских стран двинулась по территории Белоруссии к польской границе 8 ноября. Они несколько раз пытались сделать бреши в заграждении из колючей проволоки, чтобы пройти в Польшу. Ночь мигранты, среди которых есть дети, старики и беременные женщины, провели на нейтральной территории. 9 ноября на польской территории напротив лагеря мигрантов появилась бронетехника.