Лукашенко заявил, что осознает последствия ситуации на белорусско-польской границе

Александр Лукашенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе, указав на опасность браться за оружие в современном мире.

«В современном мире браться за оружие - это смерти подобно, это самоубийство, согласитесь. И тем более здесь, в центре Европы. И тем более с Беларусью. Ведь здесь всегда на этом куске земли в центре все войны разворачивались, отсюда все начиналось» – приводит издание БелТА слова белорусского лидера.

Лукашенко назвал тренировкой или шантажом попытки бороться против мигрантов «Леопардами», а также «выдвигать колонны танков» и вести «войну с этими несчастными людьми» на польской границе,

Белорусский лидер также заявил, Минск знает свое место и не задирается, однако и на колени становится не намерена. «Я не безумец. Я прекрасно понимаю, к чему это может привести. Поэтому никакого тут нет героизма - "схватил автомат и пошел на польскую границу" … - нет, ни в коем случае», - отметил он.

Как писал сайт kp.ru, во вторник, 9 ноября, в ходе телефонного разговора Лукашенко обсудили ситуации на белорусско-польской и белорусско-литовской границе с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе обострилась в минувший понедельник, 8 ноября, когда колонна мигрантов двинулась из Белоруссии в сторону Польши. После неудачных попыток прорвать заграждение из колючей проволоки они разбили палаточный лагерь на нейтральной территории. Литва в свою очередь ввела чрезвычайное положение из-за ситуации на границе.