Глава МИД ФРГ пригрозил Белоруссии санкциями из-за ситуации с мигрантами

Глава МИД ФРГ Хайко Маас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Минск «раскручивает опасную спираль эскалации» отношений с Евросоюзом, и пригрозил Белоруссии санкциями из-за ситуации с мигрантами на польской границе.

По его мнению, белорусские власти «бессовестно используют ищущих убежище людей как заложников в своей циничной игре», сознательно оказывая давление как на отдельные европейские страны, так и на ЕС в целом.

«Но ЕС не подвержен шантажу. В последние месяцы мы уже ясно дали понять, что будем решительно противостоять вероломным и бесчеловечным действиям (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и его союзников», - цитирует ТАСС заявление главы немецкого МИД.

Хайко Маас также пообещал, что Евросоюз введет санкции «в отношении всех тех, кто участвует в целенаправленной перевозке мигрантов», причем это, по его словам, «не исключает того, что в будущем санкции будут расширены на другие области экономики».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент Польши Анджей Дуда заявил о беспрецедентной массированной «гибридной атаке» со стороны Белоруссии на границе, отметив, что Минск не позволяет мигрантам покинуть приграничный район.

В МИД России призвали Запад «не делать вид», что происходящее на белорусско-польской границе – это «некая гибридная операция» президента Белоруссии при поддержке Москвы, и не снимать с себя ответственность.

Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, «откуда ноги растут»: из «той политики, которую страны НАТО и Евросоюза проводили многие годы в отношении Ближнего Востока и Севера Африки, пытаясь навязать им лучшую жизнь, демократию в том виде, в котором ее Запад трактовал».

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