Кремль: возможность введения QR-кодов на транспорте на федеральном уровне не обсуждается

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вопрос о введения на федеральном уровне QR-кодов для поездок на транспорте накануне на совещании президента России с членами правительства не обсуждался. Такое заявление в четверг, 11 ноября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не обсуждался», - заявил председатель Кремля, отвечая на вопрос, поднималась ли тема введения QR-кодов на транспорте в масштабах всей страны в закрытой части прошедшего в среду, 10 ноября, совещания.

Как писал сайт kp.ru, Песков также отметил, что полная отмена QR-кодов и ограничительных мер возможна только после окончания пандемии.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера уже говорил о том, что в Кремле не рассматривают вопрос о введении в России QR-кодов для проезда в транспорте, включая авиацию и железную дорогу, однако потом в СМИ появилась информация, согласно которой профильные министерства и транспортные компании изучают возможность введения QR-кодов для пассажиров самолетов и поездов.