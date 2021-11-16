Польша готова отражать атаки мигрантов на границе с Белоруссией несколько месяцев

Польша готова к тому, что миграционный кризис продлится несколько месяцев. Фото: REUTERS

Польша готова к тому, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может продлиться несколько месяцев. Такое заявление сделал пресс-секретарь правительства Петр Мюллер во вторник, 16 ноября, выступая на брифинге по вопросу ситуации с мигрантами.

Мюллер сказал, что это самый пессимистичный сценарий развития конфликта, но Польша принимает во внимание и его.

«Мы готовы к тому, что эта атака будет продолжаться много месяцев», - отметил представитель польского правительства.

Петр Мюллер рассказал, что на границе с Белоруссией постоянно увеличивается число польских силовиков, налаживается более широкое логистическое обеспечение.

16 ноября мигранты, собравшиеся на пограничном пункте пропуска Брузги, предприняли попытку штурма границы. Они ломали ограждения, бросали камни в польских силовиков. Один из польских пограничников был ранен, по предварительным данным, у него проломлен череп. С польской стороны против мигрантов применили водометы и слезоточивый газ.