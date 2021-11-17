Байден ответил на вопрос о бойкоте Олимпиады в Пекине: «Я – делегация»

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме о возможном бойкоте Олимпиады в Пекине, озадачил представителей СМИ. Странные слова от него прозвучали, когда его спросили, намерены ли Соединенные Штаты отправлять свою делегацию на зимние Игры в Китай.

«Я — делегация», - заявил Байден.

Журналисты президентского пула отмечают, что они не поняли, что именно имеет в виду нынешний хозяин Овального кабинета, и вообще неясно, понял ли американский лидер вопрос. Других комментариев от него не последовало, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, накануне корреспондент газеты The Washington Post Джош Рогин со ссылкой на свои источники сообщил, что вашингтонская администрация планирует объявить «дипломатический бойкот» пекинской Олимпиаде. По данным его источников, Байден должен озвучить свое решение по этому вопросу до конца ноября.

Напомним, как писал сайт kp.ru, еще в апреле официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США хотят убедить своих союзников и партнеров вместе с ними бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года. По его словам, «совместный бойкот» будет отвечать не только американским интересам, но и интересам всех союзников и партнеров Штатов. Китай в ответ предостерег США от политизации спорта.