Минздрав Белоруссии сообщает о пострадавших от водометов и слезоточивого газа мигрантах и журналистах

Минздрав Белоруссии рассказал о пострадавших от слезоточивого газа и водометов на белорусско-польской границе. Фото: REUTERS

В Министерстве здравоохранения Белоруссии сообщили о пострадавших на границе с Польшей 16 ноября от слезоточивого газа и водометов мигрантах и журналистах.

-Помощь всем пострадавшим на месте готовы оказать специалисты учреждений здравоохранения Гродно, - рассказала начальник управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда.

По словам Людмилы Кеды, на помощь дежурной бригаде скорой помощи, которая находилась на пограничном пункте пропуска Брузги, выделили еще одну машину с медиками. Помощь понадобилась не только мигрантам, но и журналистам, которые также пострадали от водометов и слезоточивого газа. Люди жалуются на болезненность и резь в глазах, затрудненное дыхание.

«Число пострадавших растет», - говорится в сообщении Минздрава Белоруссии.

Кроме пострадавших во время попытки штурма белорусско-польской границы, белорусские врачи с 10 по 16 ноября, оказали медпомощь 21 мигранту. Это были граждане Марокко, Турции, Кубы, Ирака, Шри-Ланки, Сирии, Конго, Кот-д-Ивуар, Судана. Один взрослый и трое детей госпитализированы.

-Чаще всего, основные жалобы, с которыми обращаются люди - слабость, кашель, температура, Это, конечно, связано с постоянным нахождением на улице, переохлажлением и влажной одеждой, - комментируют ситуацию в Минздраве.

В то же время Красный Крест заявляет о как минимум десяти погибших на границе мигрантах.

16 ноября мигранты, которые уже больше недели находятся на белорусско-польской границе, попытались разрушить ограждения в пункте пропуска Брузги. Мигранты бросали камнями в польских пограничников, польские силовики применили водометы и слезоточивый газ.