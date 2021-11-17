Попова заявила о необходимости привить от гриппа всех переболевших COVID-19

Анна Попова заявила о необходимости привить от гриппа всех, кто переболел ковидом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости всем, кто переболел COVID-19, сделать прививку от гриппа. Такое заявление она сделала в среду, 17 ноября.

Попова считает, что перенесшие коронавирусную инфекцию стали новой группой риска по таким заболеваниям, как грипп.

В то же время Попова заявила, что законы об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в России не ущемляют права человека.

Как уже сообщалось на kp.ru, Анна Попова заявила о начале в России сезона гриппа еще в сентябре 2021 года. «Это был уникальный год, когда у нас случаи гриппа выявлялись еще в конце июля в РФ», - сказала Попова.

Ранее Анна Попова объяснила, что в группу риска по гриппу люди, перенесшие ковид, попадают потому, что у многих из них надолго остаются пораженными многие органы.