Состояние здоровья Александра Серова: певца планируют выписать 19 ноября

Госпитализированного с коронавирусом Александра Серова планируют выписать 19 ноября Фото: Евгения ГУСЕВА

Певец Александр Серов, госпитализированный в начале октября 2021 с коронавирусной инфекцией, будет выписан из больницы в пятницу, 19 ноября.

«Завтра выписывают», – сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков.

Как писал сайт kp.ru, в октябре этого года певца экстренно госпитализировали в одну из столичных больниц. Сначала артиста положили в военный госпиталь, а позже перевезли в 52-ую московскую клиническую больницу. Его состояние было тяжелым.

Коллега певца рассказывал kp.ru, что он находился в реанимации длительное время, но на кислородной маске, а не на чем-то сложном. Еще в октябре его перевели в обычную палату.

Композитор Игорь Крутой сообщал, что опасность для жизни Серова уже миновала и есть надежда, что к концу этой недели певца выпишут из больницы.