В КПРФ не видят необходимости лишать Рашкина депутатской неприкосновенности

Нет никакой необходимости снимать неприкосновенность с депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, которого обвиняют в незаконной охоте, заявил журналистам заместитель главы фракции в нижней палате парламента Николай Коломейцев в четверг, 18 ноября.

"Вчера внесено представление о лишении депутатской неприкосновенности депутата нашей фракции Рашкина Валерия. Мы считаем, что в принципе никакой необходимости в этой мере нет", - вступился за однопартийца Коломейцев.

Как ранее писал сайт kp.ru, спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступило представление генпрокурора России Игоря Краснова о лишении депутатской неприкосновенности Валерия Рашкина.

Напомним, Рашкин публично признался в убийстве лося. Народный избранник записал видеообращение, в котором рассказал свою версию случившегося.

Депутата Госдумы от партии КПРФ задержали 29 октября 2021 года в Саратовской области с тушей убитого лося в машине. Депутат отказался от медосвидетельствования на состояние опьянения и заявил полицейским, что не принимал участия в охоте, а просто подобрал тушу, которая лежала посреди дороги.