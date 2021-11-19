Le Monde: Европа рискует столкнуться с перебоями с электричеством из-за нехватки газа

Когда наступят холода, Европа может столкнуться с перебоями поставок электроэнергии Фото: REUTERS

Европа столкнется с перебоями поставок электроэнергии, если зима будет холодной, рассказал французском изданию Le Monde глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир.

По его словам, о реальности такой угрозы свидетельствуют несколько факторов. В частности, аварии на инфраструктуре и слабые ветра для работы ветряных мельниц.

Но главной причиной Уир называет нехватку газа в хранилищах, которую усугубляют задержки в сертификации "Северного потока – 2".

Издание напоминает, что Россия обеспечивает треть потребления газа в Европе. И судя по последним данным, не планирует поставлять газ сверх контракта до введения нового газопровода, говорится в публикации.

Еще одним фактором риска Le Monde называет высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в ответ на санкции со стороны Евросоюза пригрозил перекрыть транзит российского газа в Европу.

Как ранее писал сайт kp.ru, компания Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в Германии, чтобы сертифицировать трубопровод "Северный поток — 2".

Напомним, Германия приостановила процесс сертификации из-за того, что компания, отвечающая за газопровод на территории страны, зарегистрирована в другом государстве.