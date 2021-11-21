Yle: В Финляндии предложили построить забор на границе с Россией

В Финляндии обсуждают возможность выстроить на границе с Россией заграждение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Финляндии обсуждают возможность выстроить на границе с Россией заграждения, которые мешали бы мигрантам пересекать рубеж вне контрольно-пропускных пунктов (КПП).

С таким предложением выступил бывший глава финского МВД, а ныне депутат парламента страны от оппозиционной Национальной коалиционной партии Кай Мюккянен на фоне миграционного кризиса на белорусско-польской границе, передает телеканал Yle.

Однако руководство национальной пограничной службы, по данным канала, высказалось против этой идеи, поскольку считает строительство забора нецелесообразным. В частности, глава центра по оценке рисков Погранслужбы Финляндии Микко Лехмус заявил, что подобное «строительство было бы крайне затруднительным», а ограждение все равно «не будет защищать от нелегальных переходов в достаточной мере».

С ним совершенно согласен заместитель командующего Погранслужбой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари. Он сказал Yle, что строительство забора на всей границе нецелесообразно, поскольку «вряд ли кто-то попытается попасть в Финляндию через дремучие леса». При этом Луккари отметил, что вопрос «возведения ограждений возле пограничных пунктов можно рассмотреть», но в любом случае «речь будет идти о политическом решении».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что Польша намерена построить на границе с Белоруссией стену высотой 5,5 метра и длиной 180 километров. Заграждение будет оснащено камерами дневного и ночного видения, датчиками движения и другими современными средствами. Строительство стены обойдется Польше в 400 миллионов долларов.

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