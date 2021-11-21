На митинге против ограничений из-за коронавируса в Роттердаме три человека получили огнестрельные ранения

Митинг протеста против ковидных ограничений в Амстердаме Фото: REUTERS

В пятницу, 19 ноября, во многих голландских городах, в том числе и в Амстердаме, прошли многочисленные митинги протеста против новых ограничительных мер, введенных властями Нидерландов из-за обострившейся ситуации с коронавирусом. В Роттердаме протестная акция переросла в массовые беспорядки, трое протестующих получили огнестрельные ранения.

«Трое участников беспорядков получили огнестрельные ранения. Все они остаются в больнице», - говорится в заявлении городской полиции.

Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов Роттердама проводят расследование. Выясняется, при каких обстоятельствах полиция открыла огонь и были ли ранения получены именно в результате стрельбы стражей порядка.

Протесты против новых ограничений из-за коронавируса в Роттердаме переросли в беспорядки и столкновения с полицией Фото: REUTERS

В ходе беспорядков в Роттердаме протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки, те в ответ сделали предупредительные выстрелы во время разгона агрессивных демонстрантов, были задержаны более 50 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, власти Нидерландов из-за роста заболеваемости COVID-19 ввели в стране локдаун. Строгие ограничения будут действовать как минимум до 4 декабря.