В ВОЗ уверены, что если не ужесточить ковидные ограничения в Европе, от коронавируса могут умереть 500 тысяч человек

ВОЗ настоятельно рекомендует носить защитные маски и прививаться от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Если не ужесточить ковидные ограничения в Европе, то зимой от коронавируса могут умереть 500 тысяч человек, убежден директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Об этом он заявил в интервью британской телерадиовещательной корпорации ВВС, отметив, что ВОЗ «очень встревожена» повышенными темпами распространения COVID-19 в регионе, поэтому призывает жителей европейских стран носить защитные маски в людных местах. А тем, кто еще не сделал прививку против коронавируса, убедительно рекомендует пройти курс вакцинации.

Ханс Клюге подчеркнул, что «COVID-19 снова стал основной причиной смертности», однако при этом отметил, что обязательную вакцинацию следует рассматривать только как «крайнюю меру» борьбы с пандемией.

Ранее иммунолог, профессор Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов в эфире радио «Комсомольская правда» сказал, что хоть Россия достигла 50-процентного коллективного иммунитета от коронавируса, этого мало, и ковидом переболеют все, кто не вакцинировался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вакцинация переболевших и ревакцинация привитых от коронавируса: Все, что нужно знать о рекомендациях Минздрава

Отвечаем на самые важные вопросы о вакцинации переболевших и рекомендациях Минздрава (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Кому нельзя прививаться: Полный список противопоказаний для всех российских вакцин от коронавируса

Актуальный перечень медотводов для прививки «Спутником», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком» на сегодня, а также важные пункты об условиях вакцинации из методичек Минздрава (подробности).

ПО ТЕМЕ

Леонид Рошаль, Доктор Мира: Делать или не делать прививку? Слушайте тех, кто хрипит в реанимации

Президент Национальной Медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – обозревателю KP.RU Александру Гамову (подробности).