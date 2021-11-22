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Политика22 ноября 2021 12:55

Комиссия Госдумы РФ рекомендовала лишить неприкосновенности депутата Валерия Рашкина

Генпрокурор также просит Госдуму РФ дать согласие на проведение ряда следственных действий
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Валерий Рашкин. Фото: скриншот видео

Валерий Рашкин. Фото: скриншот видео

Комиссия Государственной думы РФ по мандатным вопросам обсудила представления генпрокурора по депутату от КПРФ Валерию Рашкину, подозреваемого в незаконной охоте, и рекомендовала палате парламента дать согласие на лишение парламентария депутатской неприкосновенности. Такое решение было принято в ходе заседания в понедельник, 22 ноября.

Как отметил в ходе заседания комиссии представитель Генпрокуратуры Сергей Бочкарев, кроме дачи согласия на снятие неприкосновенности и возбуждение уголовного дела, генпрокурор также просит Госдуму РФ «дать согласие на проведение ряда следственных действий, избрание в отношении депутата меры пресечения с запретом определенных действий».

Напомним, генеральный прокурор России Игорь Краснов внес в Госдуму РФ представление о лишении депутатской неприкосновенности Рашкина 17 ноября. Как писал сайт kp.ru, парламентарий признался в убийстве лося, тушу которого полицейские нашла в конце октября в его автомобиле. Позже он назвал себя «морально виновным» в данном инциденте.