Два удара для Киева: Европа и США отказались воевать за Украину

Евросоюз отказал Украине в непосредственной военной помощи в случае даже мифического "вторжения России" Фото: EAST NEWS

Два мощнейших удара от своих самых верных, казалось бы, союзников, получил Киев буквально на днях. Руководитель группы поддержки Украины в Европейской комиссии, заместитель гендиректора Генерального директората Еврокомиссии по вопросам политики добрососедства и переговоров по расширению Катарина Матернова критически оценила перспективы даже не вхождения Незалежной в Евросоюз, а и перспективы интеграции с Европой.

- В настоящий момент — и мы достаточно открыто говорим об этом — Европа не в том состоянии, чтобы быть готовой к следующему шагу. Консенсуса в этом отношении нет. Но я лично верю в то, что у Украины есть европейская перспектива, объяснила Катарина положение дел в этой области и тут же, предвидя реакцию со стороны Киева, постаралась откреститься от грядущих обвинений в "игре на Путина". - Двусторонние отношения не сводятся к тому, что есть просто один диалог одного лидера с другим, а потом за этим все следует. Это очень многогранные отношения, сектор за сектором, взаимодействие и ангажемент. Я решительно не соглашусь со мнением, что есть саботаж интеграции Украины с ЕС!

Примечательно, что украинские СМИ, например, "Украинская правда", сначала выпустили информацию под заголовком, что ЕС не готов дать Украине, чего она хочет, но спустя какое-то непродолжительное время заголовок переделали на вариант, согласно которому у "Украины есть европейская перспектива". Оно, конечно, личная уверенность госпожи Матерновой (хорошая фамилия - !) в перспективах Украины – вещь, безусловно, внушающая оптимизм и уверенность в перспективах. Но ведь никакой конкретики. Я, например, могу быть уверен, что выиграю в лотерею, но на результатах розыгрышей моя уверенность никак не отразится. Украинцам остается только радоваться тому, то это не они не готовы к вступлению в Евросоюз, а Европа не готова, "не в том состоянии". То есть Украина перегнала уже, получается, ЕС. И теперь вопрос, смогут ли европейские страны догнать Незалежную, чтобы стать достойными. Сможет ли Европа прийти в такое состояние, чтобы быть готовой к следующему шагу.

Но еще больший удар "союзники" Киева нанесли по Украине, отказавшись заранее от главной надежды властей Незалежной, что армия США и стран НАТО ввяжется в военный конфликт с Россией на стороне Украины.

Сначала высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украине не стоит ждать непосредственной военной помощи от Евросоюза в "случае вторжения России".

- «У нас есть Соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. У нас есть солидарность с Украиной, и мы вовлечены в усилия по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом, - постарался утешить самостийников Боррель после заседания Совета министров стран Евросоюза и пообещал, что Европа поможет финансово, если что, а также введет санкции "против агрессора". Можно сказать, что Европа пообещала прислать сочувственные телеграммы в первые же сутки с текстом: "Крепитесь. Мысленно вместе".

Но на Европу в Киеве, по большому счету, не очень-то и рассчитывали. В соцсетях украинские национал-патриотические пользователи уже давно выдают эпитеты в адрес Ангелы Меркель, Макрона и прочих лиц европейского происхождения, явно списанные с заборов. А вот США, Вашингтон", "град на холме" и "земля обетованная" для сторонников Революции гидности, они ведь не могут предать, если сами устроили весь этот шабаш?

Оказывается, могут, и еще как. Американский сенатор, глава комитета по международным делам Роберт Менендес предложил ввести санкции против России в случае "вторжения на Украину". Такую поправку он предложил в законопроект об оборонном бюджете. Согласно этой поправке, в случае "вторжения на Украину", в США запретят въезд российских военных и сотрудников разведки. Новые санкции получит "Северный поток -2", а также последуют новые санкции против нефтегазового и, в целом, финансового секторов. Безусловно, для Киева отрадно то обстоятельство, что коллеги Менендеса предлагают усилить поправку и вводить санкции еще до "вторжения России", но украинской власти горько осознавать, что своими резолюциями, инициативами и поправками европейцы и американцы говорят лишь о будущем "вторжении России" и в случае, если оно произойдет. И это после того, как со времен Порошенко всем на Украине известно, что Россия "вторгается", как минимум, еженедельно.

В общем, куда ни кинь взглядом, всюду обман, предательство и зрада. И никто не хочет воевать за Украину. Но еще горше, наверное, будет осознание того, что и денег от Европы Киеву, скорее всего, больше не увидеть. Ибо, как сказала Матернова, Европа не готова к интеграции, а нет интеграции, не будет и денег. Смотришь, еще и долги потребуют отдать. Предатели.