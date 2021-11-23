Госдепартамент подтвердил, что США вместе с ЕС готовят санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса

Соединенные Штаты вместе с европейскими партнерами действительно готовят новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе, американские дипломаты по этому вопросу регулярно проводят консультации с представителями Евросоюза.

Об этом на брифинге в понедельник, 22 ноября, сообщил журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс. По версии Вашингтона, Минск «бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу», и Штаты призывают белорусские власти «немедленно прекратить эту кампанию».

«Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции. И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы», - цитирует заявление Неда Прайса ТАСС.

Пресс-секретарь госдепа добавил, что США «продолжат оказывать давление» на Минск и «не ослабят призывы к привлечению к ответственности, а усилят».