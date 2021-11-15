Госдеп: США вместе с ЕС готовят новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

Глава пресс-службы госдепартамента Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты вместе с Евросоюзом готовят новые санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Об этом на брифинге в понедельник, 15 ноября, сообщил журналистам руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы готовим новые санкции в тесной координации с ЕС, другими партнерами и союзниками. Мы продолжим привлекать к ответственности (белорусские власти – прим. ред.) за продолжающиеся атаки на демократию, за нарушения прав человека и международных норм», - сказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Евросоюз ужесточит персональные санкции против Белоруссии.

Накануне британская газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что ЕС может ввести ограничения в отношении Национального аэропорта столицы Белоруссии, гостиницы «Минск» и порядка 20 белорусских чиновников.

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