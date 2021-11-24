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Экономика24 ноября 2021 8:31

Газпром сообщил, что платеж Молдавии за газ не поступил

48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок газа из-за неоплаты истекает 24 ноября 2021
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Газпром сообщил, что платеж Молдавии за газ не поступил

Газпром сообщил, что платеж Молдавии за газ не поступил

Фото: REUTERS

Текущий платеж Молдавии за газ так и не поступил. Такое заявление в среду, 24 ноября, сделал официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов, напомнив, что 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок газа из-за неоплаты истекает сегодня.

«Текущий платеж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», - заявил представитель российской компании

Напомним, в минувший понедельник, 22 ноября, «Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, а также выразил надежду, что при помощи властей Молдавии компания решит в кратчайшие сроки. Однако премьер страны Андрей Спыну заявил о намерении попросить руководство российского холдинга предоставить несколько дней отсрочки оплаты долга.