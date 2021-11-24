Премьер-министр Молдавии попросила парламент одобрить перевод денег "Газпрому"

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица обратилась к парламенту страны с просьбой одобрить в среду, 24 ноября, перевод денег «Газпрому». Об этом сообщили пресс-служба парламента.

Напомним, сегодня, 24 ноября, официальный представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов заявил, что текущий платеж Молдавии за газ не поступил, а 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок газа из-за неоплаты истекает.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, а также выразил надежду, что при помощи властей Молдавии компания решит в кратчайшие сроки. Однако премьер страны Андрей Спыну сообщил о планах попросить руководство «Газпрома» предоставить несколько дней отсрочки оплаты долга.