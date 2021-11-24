Евросоюз призвал Россию отменить закон о расширении доступа товаров из Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз выразил сожаление из-за принятия Москвой закона о расширении доступа товаров из Донецкой и Луганской народных республик на российский рынок и призвал Россию отменить его. Об этом говорится в заявлении представителя внешнеполитической службы Евросоюза, где отмечается, что, по мнению Брюсселя, данный документ обостряет конфликт на востоке Украины.

«Европейский союз сожалеет о принятии российского закона… об упрощении торговых правил, чтобы расширить доступ товаров … ЕС призывает Россию отменить этот закон и перестать принимать односторонние меры, которые ведут только к обострению конфликта на востоке Украины», - говорится в соответствующем заявлении, распространенном в среду, 24 ноября.

Напомним, 15 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об отмене квот на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также об оказании гуманитарной помощи данным регионам. В офисе украинского лидера Владимира Зеленского отмену квот назвали демаршем, указав на то, что Москва нарушила Минские соглашения. Позже Киев направил Москве ноту протеста.