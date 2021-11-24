«Газпром» дал Молдавии отсрочку по оплате за поставки газа Фото: REUTERS

Российский холдинг «Газпром» согласился дать Молдавии отсрочку по оплате за газ и не прекращать поставки голубого топлива. Такое решение принято в виде исключения с учетом сложной ситуации в республике, рассказал журналистам представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, правительство Молдавии обратилось к «Газпрому» с просьбой дать отсрочку и не останавливать поставки. Поскольку жители страны могут вследствие прекращения газовых поставок оказаться в трудной ситуации, холдинг пошел на уступки молдавской стороне, отметил он. Куприянов добавил, что Кишинев обязался оплатить задолженность в пятницу, 26 ноября.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 22 ноября, «Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что компания работает над проблемой с неуплатой, которая, как он отметил, возникла из-за разницы в тарифе, а также выразил надежду, что при помощи властей Молдавии компания решит в кратчайшие сроки. Однако премьер страны Андрей Спыну заявил о намерении попросить руководство российского холдинга предоставить несколько дней отсрочки оплаты долга.