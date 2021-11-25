Трехдневный траур по погибшим в шахте "Листвяжная" объявлен в Кемеровской области

Сергей Цивилев Фото: Александр ГЛУЗ

Власти Кемеровской области приняли решение объявить трехдневный траур по погибшим в шахте "Листвяжная". Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев, выразив соболезнования родным и близким погибших.

- Дни с 26 по 28 ноября в Кузбассе будут днями траура. Правительство Кузбасса сделает все возможное, мы окажем всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших, — сказал он.

В регионе будут приспущены государственные флаги России, Кузбасса и муниципалитетов. Также в области отменят развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар и задымление на шахте «Листвяжная» начались утром 25 ноября. Погибли одиннадцать человек, не менее 45 пострадали. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнование семьям погибших горняков, а генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить безопасность и соблюдение правил охраны труда на всех шахтах. Предположительно, еще 35 человек остаются под землей. С ними нет связи.

Согласно данным Ростехнадзора, на шахте был зарегистрирован взрыв в одном из вентиляционных штреков. В результате произошло сильное задымление.