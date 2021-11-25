Директор шахты «Листвяжная» задержан по делу о гибели 52 рабочих в Кемеровской области

В Кемеровской области задержали директора шахты «Листвяжная» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет России сообщил о задержании директора шахты «Листвяжная» по делу о гибели 52 рабочих в Кемеровской области.

- В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), следственными органами задержаны 47-летний директор шахты, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка, — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас с задержанными проводятся следственные действия. СК предъявит им обвинения и будет ходатайствовать об аресте.

Как писал сайт kp.ru, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" произошел взрыв в одном из вентиляционных штреков, начался пожар и сильное задымление. По последним данным жертвами пожара на шахте в Кузбасе стали 52 человека. Также пострадали 46 человек, а двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин сообщил, что предварительной причиной ЧП стал взрыв метана. На место происшествия прибыли сотрудники СК РФ из Москвы. Они займутся расследованием причин произошедшего.

До этого врио главы МЧС РФ Александр Чуприян сообщал о приостановке спасательной операции на шахте из-за роста концентрации метана. По его словам, сейчас неизвестна судьба 35 человек.