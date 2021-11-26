Что произошло в ночь на 26 ноября

Важные новости утра Фото: Иван ВИСЛОВ

Власти Великобритании приняли решение на время приостановить поездки своих граждан в шесть стран Африки. Израиль тоже готовится ввести запрет на путешествия в южную Африку и на въезд иностранцев. Причиной таких действий стало выявление в странах нового штамма коронавирусной инфекции.

В результате взрыва на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области 25 ноября 2021 погибли 52 человека. В сети опубликовано видео последствий ЧП на предприятии.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России нет жалоб на подделку вакцин от коронавирусной инфекции "Спутник V" и "Спутник Лайт".

Государственное бюро расследований Украины намерено допросить главу офиса президента Андрея Ермака по делу о срыве операции по задержанию 33 россиян. Также ведомство может вызвать на допрос по данному вопросу и самого главу государства Владимира Зеленского.

В Неаполе установили памятник легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Статую изготовил скульптор Доменико Сепе. Скульптура была открыта 25 ноября, в честь первой годовщины смерти футболиста.

Украина будет ежегодно терять более одного миллиарда долларов после открытия газопровода "Северный поток - 2" до истечения транзитного договора с Россией в 2024 году, считают специалисты Международного валютного фонда.

Синоптики предупреждают, что декабрь начнется с морозов. В первый же день столбики термометров опустятся до -10 градусов. Зато последние деньки ноября порадуют уходящим теплом. До 30-го числа будут держаться положительные температуры. Осадков не ожидается.